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فيديو - وفاة ملاكم خلال النزال على الحلبة

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فيديو - وفاة ملاكم خلال النزال على الحلبة
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رياضات متنوعة

2025-04-01 | 04:10
فيديو - وفاة ملاكم خلال النزال على الحلبة

تراجع أولواسيغون فجأة واستند إلى الحبال دون أن يتلقى أي لكمة

توفيّ الملاكم النيجيري جابرييل أولواسيغون بشكل مأساوي، بعد النزال الذي جمعه في وزن الخفيف الثقيل، مع الغاني جون باور مبانغو، في العاصمة الغانية أكرا، يوم السبت الماضي.
فمع تبقي 15 ثانية من الجولة الثالثة، تراجع أولواسيغون فجأة واستند إلى الحبال دون أن يتلقى أي لكمة مباشرة من منافسه، فهرع الحكم ريتشارد أميفي لمساعدته، ثم استدعى الطبيب فتأكد من أن الملاكم لم يبلع لسانه، كما دخل مسعفون لمحاولة إنعاشه.
وبعد الإسعافات الأولية، نقل أولواسيغون، الذي حقق خلال مسيرته 13 فوزا و8 هزائم وتعادلين، إلى مستشفى كورلي-بو التعليمي، حيث أُعلنت وفاته بعد 30 دقيقة فقط من وصوله، وهو ما أكدته هيئة الملاكمة النيجيرية.



فيديو - وفاة ملاكم خلال النزال على الحلبة

رياضة

رياضات متنوعة

جابرييل أولواسيغون

جون باور مبانغو

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