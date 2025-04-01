فيديو - وفاة ملاكم خلال النزال على الحلبة

Sad news as Nigerian boxer Gabriel Oluwasegun Olanrewaju tragically collapsed and passed away during his fight against John Mbanugu in Ghana. The cause of his collapse remains unknown and is under investigation. My heartfelt condolences to his family and all Nigerians. May he… pic.twitter.com/Wnc5KO39HA — Mobolaji (@mo_bolaji_) March 30, 2025

توفيّ الملاكم النيجيري جابرييل أولواسيغون بشكل مأساوي، بعد النزال الذي جمعه في وزن الخفيف الثقيل، مع الغاني جون باور مبانغو، في العاصمة الغانية أكرا، يوم السبت الماضي.فمع تبقي 15 ثانية من الجولة الثالثة، تراجع أولواسيغون فجأة واستند إلى الحبال دون أن يتلقى أي لكمة مباشرة من منافسه، فهرع الحكم ريتشارد أميفي لمساعدته، ثم استدعى الطبيب فتأكد من أن الملاكم لم يبلع لسانه، كما دخل مسعفون لمحاولة إنعاشه.وبعد الإسعافات الأولية، نقل أولواسيغون، الذي حقق خلال مسيرته 13 فوزا و8 هزائم وتعادلين، إلى مستشفى كورلي-بو التعليمي، حيث أُعلنت وفاته بعد 30 دقيقة فقط من وصوله، وهو ما أكدته هيئة الملاكمة النيجيرية.