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عنصر رئيسي في عصابة تهريب مخدرات .. اعتقال مقاتل شهير

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عنصر رئيسي في عصابة تهريب مخدرات .. اعتقال مقاتل شهير
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رياضات متنوعة

2025-04-04 | 02:12
عنصر رئيسي في عصابة تهريب مخدرات .. اعتقال مقاتل شهير

كان ذلك جزءاً من عملية أسفرت عن تفكيك عصابة

ألقت وحدة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة التابعة للشرطة الوطنية الاسبانية (Udyco) مؤخراً القبض على مقاتل قيل أنه معروف في رياضة الـ(MMA)، أُطلق عليه الأحرف الأولى (DTO).
ويبدو أن ذلك كان جزءاً من عملية أسفرت سابقاً في تفصيل منها، عن تفكيك عصابة في آب - أغسطس الفائت، كانت تقوم بتهريب الكوكايين، من الإكوادور إلى مدينة فالنسيا الاسبانية.
وأشارت تقارير الى اعتقال المقاتل مع أربعة آخرين، إضافة إلى التسعة الذين اعتقلوا في المرحلة الأولى خلال صيف العام الفائت، وقيل أن (DTO) هو الرجل الموثوق لدى زعيم العصابة، وقد عمل كوسيط بين هذا الزعيم ومالك المخدرات، الذي أشير الى انه بلجيكي يقضي حاليا عقوبة بالسجن في بلده.



عنصر رئيسي في عصابة تهريب مخدرات .. اعتقال مقاتل شهير

رياضة

رياضات متنوعة

Udyco

MMA

DTO

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