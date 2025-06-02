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مقتل طيّار شراعي في اسبانيا أثناء ممارسة رياضته المفضلة

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مقتل طيّار شراعي في اسبانيا أثناء ممارسة رياضته المفضلة
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رياضات متنوعة

2025-06-02 | 00:40
مقتل طيّار شراعي في اسبانيا أثناء ممارسة رياضته المفضلة

مأساة في شمال تينيريفي الاسبانية

تحوّل مساء يوم السبت إلى مأساة في شمال تينيريفي الاسبانية بعد وفاة رجل يبلغ من العمر 57 عامًا إثر تعرضه لحادث أثناء ممارسته رياضة الطيران الشراعي. 
أطلق أحد رجال الإنقاذ صافرة الإنذار، بعدما شاهد الطيار الشراعي يسقط في البحر في منطقة صخرية يصعب الركون إليها، قريبة من منطقة ساحلية مهجورة منذ أكثر من 15 عاما.
كان عناصر الشرطة المحلية أول من وصل إلى مكان الحادث، تبعهم عناصر من وحدة الإطفاء في تينيريفي الذين بدأوا محاولات الإنعاش، ثم تمكنت طائرة هليكوبتر من نقل الرجل إلى ساحة الميناء، حيث تم إعلان وفاته.
وليس هذا أول حادث مميت مرتبط برياضة الطيران الشراعي في تينيريفي هذا العام .. ففي كانون الثاني - يناير، لقي طيار مصرعه، وفي آذار - مارس، أُصيب شخصان آخران في حادث، وفي 4 أيار - مايو، تعرّض رجل آخر لإصابات متوسطة بعد سقوطه في وادي قريب.


مقتل طيّار شراعي في اسبانيا أثناء ممارسة رياضته المفضلة

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