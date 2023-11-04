هاميلتون وصل البرازيل مرتدياً زيّ منتخبها في التسعينيات

ينافس البريطاني لويس هاميلتون، غداً الاحد على لقب جائزة البرازيل الكبرى، الجولة التاسعة عشر من بطولة العالم لسيارات الفورمولا وان، على حلبة ساو باولو.ويحتل هاميلتون، سائق مرسيدس، المرتبة الثالثة في الترتيب العام برصيد 220 نقطة، متأخراً بـ20 نقطة عن المكسيكي سيرجيو بيريز، فيما حسم الهولندي ماكس فيرستابن لقب البطولة برصيد مريح للغاية بلغ 491 نقطة.وكان اللافت في موضوع هاميلتون، وصوله الى الموقع وهو يرتدي بدلة منتخب البرازيل لكرة القدم التي تعود الى التسعينيات، ما استقطب اهتمام ومتابعة الجمهور المحلي.