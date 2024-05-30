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ما هي علاقة زين الدين زيدان المُستجدّة بسباق السيارات؟

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ما هي علاقة زين الدين زيدان المُستجدّة بسباق السيارات؟
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رياضات ميكانيكية

2024-05-30 | 00:34
ما هي علاقة زين الدين زيدان المُستجدّة بسباق السيارات؟

يأخذ زيدان العصا من ليبرون جيمس

سوف يعطي زين الدين زيدان إشارة البداية لسباق "لومان 24 ساعة" المقبل، إيذانا ببدء العد التنازلي للنسخة 92 من السباق الأسطوري الذي يقام على مضمار لا سارث التاريخي، يوم 15 حزيران - يونيو المقبل. 
وأعلن الحساب الرسمي للسباق "اختير زين الدين زيدان لإطلاق العنان لسباق لومان 24 ساعة، حيث سيلوح أحد أعظم الرياضيين الفرنسيين في كل العصور بالعلم الفرنسي في بداية النسخة 92 من سباق التحمل الشهير، يوم السبت 15 حظيران - يونيو الساعة الرابعة مساء".
لاعب كرة القدم، المدرب السابق، النجم الفرنسي، هو سفير لعلامة سيارات جبال الألب، وهي شركة ستشارك أيضا مع فريقها ومركباتها الخاصة في أعلى فئة من السباق. 
وبذلك، يأخذ زيدان العصا من ليبرون جيمس، الذي كان مسؤولا عن إعطاء إشارة البداية للاختبار في نسخة 2023، التي شهدت عودة فيراري إلى المجد في عام عودتها إلى هذه الفئة التنافسية.

ما هي علاقة زين الدين زيدان المُستجدّة بسباق السيارات؟

رياضة

رياضات ميكانيكية

زين الدين زيدان

لومان 24 ساعة

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