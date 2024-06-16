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فيديو - فالنتينو روسي يضيع في سباق لومان 24 الشهير

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فيديو - فالنتينو روسي يضيع في سباق لومان 24 الشهير
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رياضات ميكانيكية

2024-06-16 | 04:38
فيديو - فالنتينو روسي يضيع في سباق لومان 24 الشهير

يعتبر فالنتينو روسي أفضل سائق دراجات نارية على الاطلاق

يعتبر فالنتينو روسي أفضل سائق دراجات نارية على الاطلاق، بل ويعتبر اسطورة هذه الرياضة بفضل ارقامه وسجله الحافل بالألقاب.
بالأمس، تحولت مشاركة روسي الاولى وهو في سنّ الخامسة والاربعين في فئة GT3 (الفئة الثالثة) في سباق لومان 24 الشهير للسيارات الى كابوس
ففي الليل، وأثناء تصدّر السباق، واجه أحد زملاء روسي في الفريق، السائق العماني أحمد الحارثي، العديد من التعقيدات لإبقاء السيارة على المسار الصحيح على الأسفلت الرطب والزلق بسبب الأمطار.
فقد السائق السيطرة على السيارة رقم 46 واتجه إلى الحصى واصطدم بالحائط، واضطر فالنتينو روسي وزملاؤه في الفريق الحارثي ومارتن ماكسيم إلى الانسحاب من السباق، وسيتعين عليهم الانتظار عاما آخر للعودة وتحدي الحدث الفرنسي مرة أخرى.
 
 


فيديو - فالنتينو روسي يضيع في سباق لومان 24 الشهير

رياضة

رياضات ميكانيكية

فالنتينو روسي

لومان 24

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