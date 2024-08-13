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فيديو - أعلام فلسطين وهتافات تستقبل الفريق الاسرائيلي

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فيديو - أعلام فلسطين وهتافات تستقبل الفريق الاسرائيلي
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رياضات ميكانيكية

2024-08-13 | 01:58
فيديو - أعلام فلسطين وهتافات تستقبل الفريق الاسرائيلي

لم يكن الفريق الفلسطيني أو أي لاعب من هذا البلد المحتل مشاركاً

لم يكن الفريق الفلسطيني أو أي لاعب من هذا البلد المحتل مشاركاً في حدث الدراجات الهوائية السنوي الشهير (Donostia Klasikoa road cycling race) الذي يقام منذ العام 1981 في سان سيبستيان، شمال إسبانيا.
الا أن فلسطين القضية والحُلم والموقف كانت حاضرة، حيث استقبل الجمهور الاسباني المحتشد في شوارع مقاطعة الباسك فريق الدرّاجات الصهيوني حاملاً أعلام الأرض المحتلة، ملوّحاً بها، ومُطلقاً صيحات الاستهجان في حق "قتلة الأطفال".




فيديو - أعلام فلسطين وهتافات تستقبل الفريق الاسرائيلي

رياضة

رياضات ميكانيكية

Donostia Klasikoa

سان سيبستيان

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