بطلة الدراجات الجبلية تدّعي تعرّضها للاعتداء الجنسي

تعرضت لاعتداء جنسي في حلبة كأس العالم من قبل متسابق

قالت راكبة الدراجات الجبلية آريس ماسيب، في مقطع فيديو على ملفها الشخصي على انستغرام، بأنها تعرضت للاعتداء الجنسي في حلبة كأس العالم.

وقالت الرياضية "مرحبا، أنا آريس ماسيب، راكبة دراجة جبلية، في العام 2023 تعرضت لاعتداء جنسي في حلبة كأس العالم Leogang من قبل متسابق".

وذكرت ماسيب أنها كانت تستريح في سيارتها بعد المنافسة، حيث وقعت الأحداث المزعومة "كان السباق طويلا جدا وكنت أنام في شاحنتي لساعات حين جاء في الساعات الأولى من الصباح وحاول إجباري على ممارسة الجنس".

وادّعت الرياضية أنها لم تعط موافقتها في أي وقت من الأوقات وتروي أحداثا خطيرة للغاية "لقد رفضت منذ اللحظة الأولى، لكنه استمر في فرك قضيبه على جسدي، وحاول تقبيلي دون ان يتوقف عن الإصرار، وأردت أن أصرخ أو أدفعه بعيدا فغطى فمي وأمسك بذراعي وظل يقول لي إنه سيغتصبني وهو يحاول خلع ملابسي".

وتعترف ماسيب أنها حاولت نسيان الحادثة وعدم الإعلان عن شكواها، ولكن عندما علمت أن مهاجمها حاول أن يفعل الشيء نفسه مع رياضية أخرى، قررت الكشف عن الحقائق "في البداية حاولت نسيانها والتصرف كما لو لم يحدث شيء، ومرت الأشهر والتقينا في السباقات فشعرت بالاشمئزاز والرفض أكثر فأكثر، ثم أدركت خطورة الأحداث، وكان الأمر صعبا بالنسبة لي، فقررت الإبلاغ عنها".







