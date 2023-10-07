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الهيئة الادارية للتضامن صور عقدت اجتماعها الأول .. فواز للجماهير: "عودوا إلى المدرجات"

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الهيئة الادارية للتضامن صور عقدت اجتماعها الأول .. فواز للجماهير: &quot;عودوا إلى المدرجات&quot;
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رياضة

2023-10-07 | 03:52
الهيئة الادارية للتضامن صور عقدت اجتماعها الأول .. فواز للجماهير: "عودوا إلى المدرجات"

عقدت الهيئة الادارية لنادي التضامن صور اجتماعها الدوري المعتاد، وذلك بحضور رئيس النادي الاستاذ حسن فواز وباقي أعضاء الهيئة الإدارة، وذلك في مكتب رئيس النادي في بيروت.

وقد جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة جملة من المهام الإدارية والفنية، وذلك تمهيداً لورشة عمل كبرى ستنطلق في النادي خلال الأيام القليلة المقبلة. 
في بداية الاجتماع وجه الرئيس حسن فواز رسالة شكر وتقدير لأعضاء الهيئة الإدارية السابقين مشيدا بجهودهم وعطاءاتهم التي حافظت على التضامن وصانت مسيرته، مثمنا دورهم الكبير وإخلاصهم، مقدراً تفانيهم الذي عبر بالنادي إلى بر الأمان وأبقى على الفريق في دوري الأضواء بالرغم من كل الصعوبات. وكذلك وجه الرئيس شكره لكل الرؤوساء الذين تناوبوا على رئاسة النادي.
وفيما يتصل بجدول أعمال الجلسة، كان هناك عدة مقترحات، وقد أسفرت المداولات إلى تقرير الآتي:
١- تأليف لجان مختصة ذات مسؤوليات وظيفية واضحة، وبنتيجة المشاورات تم الاتفاق على اللجان الآتية: (اللجنة الفنية ويرأسها الاستاذ حسن فواز، اللجنة المالية ويرأسها د. مازن قبيسي، اللجنة القانونية ويرأسها د. ديما بسما، لجنة الإعلام والتواصل يرأسها الاستاذ خالد شعبان، ولجنة خاصة بالمنشآت).
٢- تسهيلاً للعمل الإداري وضبطاً للمهام الوظيفية الخاصة بكل لجنة، تم الاتفاق على استئجار مقر خاص للأعمال الإدارية، وتجهيزه بما يلزم لضمان حسن سير العمل وتحقيق الغاية المرجوة منه.
٣- اطلاق ورشة عمل فنية شاملة لدراسة الوضع الفني 
لفريق الرجال والفئات العمرية. والعمل على وضع استراتيجية بعيدة الأمد، بغية تطوير الفريق وفقا لأسس علمية مدروسة.
٤- تقرير إنشاء أكاديمية لكرة القدم.  ومباشرة العمل على تنفيذ هذا المشروع في القريب العاجل. كما سيجري العمل على وضع مخطط لمنشآت تكون في خدمة الأكاديمية ونشاطاتها.
٥- في موضوع الانتساب إلى الجمعية العمومية للنادي. كان التأكيد على أن أبواب الانتساب دائما مفتوحة أمام الراغبين فيه. على أن يتم  إقرار آلية وشروط جديدة خاصة بذلك وبما يتلاءم مع النظام العام للنادي.
٦- العمل على إعادة تفعيل دور رابطة الجمهور، وبذل أقصى الجهود لإعادة استقطاب الجماهير، على أن يكون الإداري غزوان بحر مشرفا على أعمال الرابطة.
٧- العمل على تأليف مجلس أمناء، يكون له دور في دعم مسيرة النادي المستقبلية. وتشكيل لجنة إدارية 
لمتابعة هذا الملف يرأسها رئيس النادي.
٨- وفي ختام الجلسة كان هناك مداخلة للرئيس فواز ، أطلق عبرها نداء للجماهير التضامنية أن تعود إلى المدرجات، لمؤازرة ومساندة الفريق في استحقاقاته القادمة. خصوصا وأن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً نوعياً، يرضي طموح جماهيره.

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