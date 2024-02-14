بعد مسيرته كلاعب .. توفيّ في أول يوم له كمدرّب

توفي اللاعب النرويجي السابق منير حمود عن 39 عاما بعد تعرضه لسكتة قلبية في أول يوم له كمدرّب في ناديه القديم.

ولعب المدافع المغربي الأصل كظهير أيسر، وخاض سبع مباريات دولية مع المنتخب النرويجي تحت 21 عاما، وأمضى مسيرته بأكملها في النرويج، - حيث لعب مع لين وبودو، جليمت وسترومجودسيت، وكان زميلاً لمارتن أوديجارد.

وفي نادي سترومجدسيت، فاز بلقبه النرويجي الوحيد، ثمّ عاد إلى ناديه القديم لتدريب الفريق، لكنه توفي للأسف بعد تعرضه لسكتة قلبية خلال يومه الأول الذي تلا تسلّم مهامه.

ولد حمود في المغرب، وانتقل إلى النرويج عندما كان يبلغ من العمر 13 عاماُ، حيث أصبح لاعب كرة قدّم، لكنّ الموت خطفه مع انطلاق مشواره في التدريب.