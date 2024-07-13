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2024
ترمب يقطع كلمته أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا بعد إطلاق نار أثناء الكلمة وغادر التجمع وسط حراسة مشددة
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رياضة
2024-07-13 | 19:02
ترمب يقطع كلمته أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا بعد إطلاق نار أثناء الكلمة وغادر التجمع وسط حراسة مشددة
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ترمب يقطع كلمته أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا بعد إطلاق نار أثناء الكلمة وغادر التجمع وسط حراسة مشددة
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