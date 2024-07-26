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لحظة دخول بعثة لبنان إلى أولمبياد باريس

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لحظة دخول بعثة لبنان إلى أولمبياد باريس
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رياضة

2024-07-26 | 15:14
لحظة دخول بعثة لبنان إلى أولمبياد باريس

انطلق، مساء اليوم الجمعة، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في دورتها الـ33 في فرنسا، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، وحضور أكثر من 100 زعيم من مختلف الدول، وبمشاركة أكثر من 6000 رياضي ورياضية.

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