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كريستيانو رونالدو يطلب مجاناً عبر موقع "سري"

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كريستيانو رونالدو يطلب مجاناً عبر موقع &quot;سري&quot;
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رياضة

2024-10-17 | 01:55
كريستيانو رونالدو يطلب مجاناً عبر موقع "سري"

رونالدو هو وجه رئيسي للعلامة التجارية "نايكي"

من المعروف أن كريستيانو رونالدو هو وجه رئيسي للعلامة التجارية "نايكي"، ولعدة سنوات حتى الآن، وهو الذي أبرم صفقة مدى الحياة مع عملاق الملابس الرياضية الأميركية في العام 2016، وانتعل أكثر من 70 زوجاً مختلفاً من أحذيتها خلال مسيرته المتألقة.
وفي الآونة الأخيرة، أثار رونالدو الجدل، بعد أن شوهد وهو ينتعل Asics وFeethit، كيف لا وهو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات والذي يحصل على الكثير من الهدايا المجانية من نايكي.
فمع تقدم التكنولوجيا، تم منح الرياضيين المحظيين، وفي طليعتهم رونالدو، تسجيلات دخول وكلمات مرور لموقع انترنت سري، حيث يمكنهم بفضل مبلغ كبير من المال مُسجّل لهذه الغاية، طلب الأغراض دون أي رسوم.
ويقال إن عقد رونالدو مع نايكي تبلغ قيمته مليار دولار على مدى عقد من الزمان، ما يعني أنه يحصل على حوالي 147 مليون جنيه إسترليني سنوياَ، ويعتقد أن راتبه في النصر السعودي هو الأعلى في العالم، حيث يصل إلى 177 مليون جنيه إسترليني سنوياَ.



كريستيانو رونالدو يطلب مجاناً عبر موقع "سري"

رياضة

كريستيانو رونالدو

نايكي

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