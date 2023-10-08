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كلاّس شارك في حفل اطلاق عام الإيسيسكو للشباب والتقى نظيره المصري

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كلاّس شارك في حفل اطلاق عام الإيسيسكو للشباب والتقى نظيره المصري
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شباب و كشافة

2023-10-08 | 02:07
كلاّس شارك في حفل اطلاق عام الإيسيسكو للشباب والتقى نظيره المصري

نظمته منظمة العالم الاسلامي للثقافة والعلوم ووزارة التعليم العالي المصرية

شارك وزير الشباب والرياضة اللبناني الدكتور جوج كلاّس في حفل اطلاق (عام الإيسيسكو للشباب 2023)، الذي نظمته في العاصمة الادارية الجديدة في مصر، منظمة العالم الاسلامي للثقافة والعلوم - إيسيسكو (ICESCO) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية.
وتحدث وزير الشباب والرياضة فقال "بدعوة مشكورة من منظمة العالم الاسلامي للثقافة والعلوم - إيسيسكو (ICESCO) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية، اشارك في اطلاق (عام الإيسيسكو للشباب 2023)، والذي يتزامن مع احتفاليات (بيروت عاصمة للشباب العربي 2023)"
وأضاف "هي مناسبة كبيرة يلتقي فيها وزارء البحث العلمي والشباب في الدول الاسلامية للبحث في شؤون الشباب وبناء القدرات ووضع الإستراتيجيات والسياسات المستقبلية التي تتناسب وإنتظارات الأجيال وتتوافق مع تطلعاتهم التخصصية وادوارهم المجتمعية في تكوين الارتكازات التي تؤهلهم للقيام بدور تفاعلي بين الشعوب والمجتمعات".
وتابع كلاّس "يتركَّزُ كلامي على قيم ومبادئ (وثيقة السياسة الشبابية) التي اقرتها الحكومة اللبنانية سنة 2022، والتي تستجيب في منطلقاتها لإنشغالات الشباب في عالم متغيّر مليئ بالتحديات على غير صعيد علمي وتخصصي واقتصادي واجتماعي، بما يوفر للشباب القدرة على التكيُّفِ مع الواقع الإستثنائي الذي يمكن ان يعترض مسيرتهم  الحياتية ويتناسق مع مسارهم الحضاري، إنتماءً وإلتزاماً".
ووجه كلاّس كلامه الى الرئيس عبد الفتاح السيسي فقال "اتشرف عميقا بحضوري بينكم حاملا لكم محبة لبنان وشكره لمصر على كل دعم ومساعدة أخوية لا تزال تقدمها للبنان".
وقال "اسمحوا لي فخامة الرئيس ان اشارك واشهد:
أني اشارك في اعمال هذا المؤتمر الرؤيوي والمُستَقبَلي الواعد في (العاصمة الادارية) التي ترتكز الى تراث وتليق بالغد، هندسةً وجمالاً عمرانياً وتنظيماً مدينياً راقياً.
وأن اشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإسم رئيس مجلس النواب اللبناني الاستاذ نبيه بِرّي ورئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي وباسم الشعب اللبناني على ما تقدمه مصر للبنان من دعم في مجالات الصحة والغذاء والمجالات الاقتصادية والإنمائية، مكررين الشكر والتقدير لجهودكم لمساعدة لبنان للإنتهاء من محنته واستكمال عقد المؤسسات الدستورية بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، قبل ان يتحول الشغور الى فراغ وتُغنال الصيغة اللبنانية التي تتلاقى فيها القيم السماوية وتتكامل الروحانيات للإرتقاء بالانسان الى مراتب  السلام.
وجئتُ لأشهد، ان الكلام ينفع والرؤية تفعل .. في المؤتمر العالمي للشباب الذي عقد في شرم الشيخ في كانون الثاني - يناير 2022 اطلقتم نداء (إستأنفوا الحضارة)، وهذا كلام  مُقّدّر من قامة مُعتبَرة".
وختم كلاّس "كان لي شرف اعتبار هذين الندائين شعاراً ارتكازياً في خطابي الافتتاحي لبيروت عاصمة للشباب العربي 2023 التي يعود لمعالي وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي الفضل بتخصيص لبنان بها .. شكرا لمنظمة إيسيسكو على الدعوة الكريمة لهذه الاحتفالية الحاملة كل التطلعات والرؤى الشبابية".
وعلى هامش الحدث، اقام وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي مأدبة غداء في المدينة الاولمبية في العاصمة الادارية على شرف الوزير اللبناني بحضور وفد (WADA) وكبار المسؤولين في الوزارة والمدينة الاولمبية.
والتقى كلاّس مع الامين المدير العام لمنظمة الايسيسكو، الدكتور سالم بن مالك، حيث جرى البحث في سبل تعزيز العلاقات بين لبنان والمنظمة، ووضع استراتيجية تكاملية للعمل المستقبلي من خلال برامج  شبابية وثقافية واجتماعية مشتركة يكون للبنان دور فاعل فيها.
ورحب الوزير كلّاس بطروحات الدكتور بن مالك، ودعاه الى زيارة لبنان من اجل مزيد من التواصل وتبادل الاراء واعداً بالتنسيق الدائم مع المنظمة في اطار مبادرات تهم الشباب و تستجيب لإنتظاراتهم وتحاكي تطلعاتهم وتلبي طموحاتهم.

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كلاّس شارك في حفل اطلاق عام الإيسيسكو للشباب والتقى نظيره المصري

رياضة

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