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بيع أحذية مايكل جوردان مقابل 8 مليون دولار

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بيع أحذية مايكل جوردان مقابل 8 مليون دولار
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كرة السلة

2024-02-03 | 04:53
بيع أحذية مايكل جوردان مقابل 8 مليون دولار

انتعلها مايكل جوردان خلال نيل ألقابه الستة في الدوري الاميركي للمحترفين

تم بيع حزمة من أحذية Air Jordan الرياضية التي انتعلها مايكل جوردان خلال الانتصارات الحاسمة في كل من ألقابه الستة في الدوري الاميركي للمحترفين، ونيله أفضل لاعب في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين مقابل 8,032,800 دولاراً.
وحصد هذا المبيع رقم قياسي عالمي في المزاد للأحذية المستخدمة في المباريات، حسبما ذكرت دار سوثبي للمزادات.
وكان "The Dynasty Collection" ثاني أعلى مبلغ تم الحصول عليه للأشياء المتعلقة بجوردان، ولم يتفوق عليه سوى القميص الذي تم ارتداؤه في المباراة الأولى من "Last Dance" في العام 1998، والذي بيع مقابل 10.1 مليون دولار. 
وتم بيع زوج من الأحذية الرياضية التي تم انتعالها في المباراة الثانية من ذلك النهائي مقابل 2,238,000 دولار في نيسان - أبريل، وهو أعلى مبلغ تم دفعه على الإطلاق مقابل زوج من الأحذية الرياضية.
 
بيع أحذية مايكل جوردان مقابل 8 مليون دولار

رياضة

كرة السلة

Air Jordan

مايكل جوردان

الدوري الاميركي للمحترفين

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