أهالي بيروت وضواحيها يناشدون المعنيين التدخل الفوري لوقف إطلاق النار الكثيف من المخيمات الفلسطينية ما تسبب بحالة من الذعر لدى المواطنين

وليد كيلاني لـ "هنا بيروت": اذا التزم العدو بالورقة التي وصلتنا من قبل الوسطاء نحن مستعدون للذهاب الى القاهرة او الدوحة للمضي في اتفاقية لوقف اطلاق النار