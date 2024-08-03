الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
البنتاغون: نتخذ خطوات لتعزيز استعدادنا لنشر دفاعات صاروخية باليستية أرضية إضافية في الشرق الأوسط
A-
A+
كرة السلة
2024-08-03 | 00:40
البنتاغون: نتخذ خطوات لتعزيز استعدادنا لنشر دفاعات صاروخية باليستية أرضية إضافية في الشرق الأوسط
مقالات ذات صلة
08:48
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين: واشنطن تستعد لإرسال مقاتلات إضافية إلى الشرق الأوسط رداً على تهديدات إيران ووكلائها
2024-08-01
المتحدث العسكري الإسرائيلي: لم ننفذ غارة جوية أو صاروخية في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء باستثناء هجوم بيروت
2024-07-05
البنتاغون: أوستن بحث في إتصال مع غالانت التحديات الأمنية بمنطقة الشرق الأوسط من الجماعات المدعومة من إيران
2024-06-18
البنتاغون: نعمل مع شركائنا في الشرق الأوسط للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن الحدود اللبنانية الإسرائيلية
البنتاغون: نتخذ خطوات لتعزيز استعدادنا لنشر دفاعات صاروخية باليستية أرضية إضافية في الشرق الأوسط
كرة السلة
عربي و دولي
خطوات
لتعزيز
استعدادنا
دفاعات
صاروخية
باليستية
أرضية
إضافية
الشرق
الأوسط
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: الطيران الحربي شنّ غارة استهدفت بلدة كفركلا
اقرأ ايضا في كرة السلة
2024-07-27
مراسل الجديد: الطيران الحربي شنّ غارة استهدفت بلدة كفركلا
2024-07-27
مراسل الجديد: الطيران الحربي شنّ غارة استهدفت بلدة كفركلا
2024-07-21
حادثتان أثّرتا على حياة وشخصية مايكل جوردان
كان بطل الدوري الأميركي للمحترفين ست مرات معروفاً بعقليته الشجاعة
2024-07-21
حادثتان أثّرتا على حياة وشخصية مايكل جوردان
كان بطل الدوري الأميركي للمحترفين ست مرات معروفاً بعقليته الشجاعة
2024-07-19
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار ضخم في شارع بن يهودا في تل أبيب وسط إسرائيل
2024-07-19
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار ضخم في شارع بن يهودا في تل أبيب وسط إسرائيل
يحدث الآن
محليات
01:51
"العماد عون يغطي كل قرارات باسيل وكان الاكثر تشدداً بفصل عون وبوصعب".. هذا ما نقلته صحيفة الشرق الاوسط!
عربي و دولي
01:31
بسبب البيئة الامنية المعقدة.. الخارجية الاميركية تدعو رعاياها إلى توخي الحذر!
محليات
01:20
الجمهورية: بتنا أمام حقبة جديدة بعد العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية
عربي و دولي
01:17
تأهب "اسرائيلي" لرد ايراني يشارك فيه حزب الله بهجوم صاروخي واسع رداً على اغتيال هنية وشكر!
زوارنا يقرؤون الآن
2024-08-01
مشاركة في مسابقة ملكة جمال لبنان ترد بعد اتهامها بالتحول الجـنسي بسبب صوتها
2024-07-31
سيمون أبو فاضل لـ الجديد: إيران تريد أن تبقي على التوازنات الحالية في المنطقة والإدارة الأميركية تعمل على إستيعاب الوضع
2024-05-04
مؤتمر صحافي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
2024-02-01
أميركي يقطع رأس والده .. ما علاقة بايدن؟
2024-01-05
غانتس يعترف إسرائيل تخوض أصعب حرب في تاريخها
2024-03-28
معراب ٢ هل يبصر النور... التفاصيل في النشرة المسائية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
13:25
النشرة الجوية 02-08-2024
13:19
مقدمة النشرة المسائية 02-08-2024
13:17
مقدمة نشرة الأخبار المسائية من الجديد
10:38
فيديو - "إسرائيل" تعتقل خطيب المسجد الأقصى
10:35
هنا بيروت - حسّان صقر - الحلقة الكاملة
10:31
زحفٌ شعبيّ إلى بكركي.. مراسل الجديد من قلب حدث تطويب البطريرك الدويهي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
10:43
سوريا تفرض رسوماً على اللبنانيين لدخول أراضيها.. إليكم حقيقة المعلومة
عربي و دولي
10:43
سوريا تفرض رسوماً على اللبنانيين لدخول أراضيها.. إليكم حقيقة المعلومة
عربي و دولي
09:16
برقية مزنرّة بالثأر من الحرس الثوري إلى السيد نصرالله
عربي و دولي
09:16
برقية مزنرّة بالثأر من الحرس الثوري إلى السيد نصرالله
محليات
11:08
فيديو - قتيل وإحراق محل.. ماذا يحصل في الضاحية؟
محليات
11:08
فيديو - قتيل وإحراق محل.. ماذا يحصل في الضاحية؟
محليات
02:22
جنبلاط يطلب إنزال صورته في إبل السقي... وهذا ما تمنّاه
محليات
02:22
جنبلاط يطلب إنزال صورته في إبل السقي... وهذا ما تمنّاه
منوعات
03:47
"من دون طعام لمدة 40 يوماً"... قيّدها زوجها بشجرة في غابة!
منوعات
03:47
"من دون طعام لمدة 40 يوماً"... قيّدها زوجها بشجرة في غابة!
منوعات
06:55
انتقاماً من زوجته.. أب قتل أطفاله وصورهم وأرسل لوالدتهم الفيديو
منوعات
06:55
انتقاماً من زوجته.. أب قتل أطفاله وصورهم وأرسل لوالدتهم الفيديو
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024