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2024
حزب الله : قصفنا المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في جعتون بصليات من صواريخ الكاتيوشا رداً على إعتداء بلدة معروب
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كرة السلة
2024-08-11 | 19:23
حزب الله : قصفنا المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في جعتون بصليات من صواريخ الكاتيوشا رداً على إعتداء بلدة معروب
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