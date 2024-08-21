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قناة الجديد
2024
القناة 14 الإسرائيلية: الجيش يشن غارات على 10 مناطق في عمق وجنوبي لبنان
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كرة السلة
2024-08-21 | 18:39
القناة 14 الإسرائيلية: الجيش يشن غارات على 10 مناطق في عمق وجنوبي لبنان
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كرة السلة
عربي و دولي
الإسرائيلية:
الجيش
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مراسل الجديد: شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة استهدفت بلدة راميه
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