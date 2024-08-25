اطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي

مراسل الجديد: اطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الاراضي المحتلة وانفجار صواريخ اعتراضية في اجواء سهل مرجعيون وصفارات الانذار تدوي في جميع مستوطنات اصبع الجليل