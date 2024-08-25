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2024
اطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي
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كرة السلة
2024-08-24 | 22:35
اطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي
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