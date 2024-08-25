موقع واللا العبري: تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بهجومها على لبنان

المكتب الإعلامي لميقاتي: ما أوردته "الجديد" في نشرتها مساء اليوم من أن "الولايات المتحدة الأميركية أبلغت دولة الرئيس رسمياً بأن الحرب على غزة ستتوقف" غير صحيح على الإطلاق