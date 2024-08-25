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يديعوت أحرونوت عن مصادر: حزب الله كان يريد إستهداف مقر الموساد
يديعوت أحرونوت عن مصادر: حزب الله كان يريد إستهداف مقر الموساد
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2024
موقع واللا العبري: تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بهجومها على لبنان
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كرة السلة
2024-08-24 | 22:41
موقع واللا العبري: تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بهجومها على لبنان
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إعلام العدو الإسرائيلي: تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها بسبب الوضع الأمني
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