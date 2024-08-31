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ليبرون ونجله بروني معاً في لوس أنجلوس لايكرز

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ليبرون ونجله بروني معاً في لوس أنجلوس لايكرز
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كرة السلة

2024-08-31 | 03:46
ليبرون ونجله بروني معاً في لوس أنجلوس لايكرز

تحدث نجم اللايكرز الى بودكاست "The Shop"

بعد أن اختار لوس أنجلوس لايكرز، بروني جيمس، خلال "درافت" الدوري الاميركي للمحترفين 2024 قبل شهرين، لم تتوقف الأخبار عن "البطل الأولمبي" وابنه، حيث يتطلع ليبرون إلى بدء الموسم، حتى يتمكن من اللعب جنبا إلى جنب مع ابنه.
وقبل بداية الموسم الجديد، تحدث نجم اللايكرز الى بودكاست "The Shop" عن حالة مشاركة غرفة خلع الملابس مع ابنه "أنا متحمس حقا لبدء معسكر التدريب ووجود ابنك يعمل معك هو أفضل شيء".
وعلاوة على ذلك، اعترف الرقم 23 "أنا أتطلع إلى هذه اللحظة ولا أطيق الانتظار حقا للوقوف على الأرض وسيكون الأمر سرياليا تماما بالنسبة لي".


ليبرون ونجله بروني معاً في لوس أنجلوس لايكرز

رياضة

كرة السلة

لوس أنجلوس لايكرز

بروني جيمس

ليبرون

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