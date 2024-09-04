ما هي الرياضة التي يستطيع ليبرون جيمس نيل ميداليتها الأولمبية؟

لا تزال قائمة أصداء الميدالية الذهبية التي فاز بها منتخب الولايات المتحدة

لا تزال قائمة أصداء الميدالية الذهبية التي فاز بها منتخب الولايات المتحدة في الألعاب الأولمبية، وتتردد في باريس وحول العالم، وكذلك التكلفة التي تكبدها من أجل الفوز، اذ كان في حاجة إلى أفضل نسخة من نجومه الكبار، وأحدهم ليبرون جيمس، الذي نال ذهبيته الثالثة وجائزة أفضل لاعب لأول مرة.

ولكن ماذا لو كان ليبرون قد شرع في السعي للفوز بميدالية أوليمبية في رياضة اخرى غير كرة السلة؟، وهل كان بإمكانه الصعود إلى منصة التتويج في رياضات أخرى؟ .. مع التحضير المناسب، نعم، ولكن في أي تخصصات؟.

وبينما يستمتع بأيامه القليلة الأخيرة قبل بدء معسكره التدريبي مع فريقه لوس أنجلوس لايكرز، ظهر ليبرون جيمس في حلقة من برنامج The Shop، حيث سُئل عن التخصص الذي يعتقد أنه يمكنه المنافسة فيه إلى جانب كرة السلة.

لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى أجاب ليبرون "أول شيء هو أنه لا توجد رياضة يمكنني التنافس فيها دون تحضير، لكنني أعتقد أنه ربما يمكنني ممارسة القفز العالي أو القفز الطويل إذا حظيت ببعض الوقت، حيث أحتاج إلى ستة أشهر أو ربما ثمانية أشهر من التحضير للوصول إلى هناك".

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أنه يمكنه الفوز بميدالية في هذه التخصصات، كانت إجابته قاطعة "أنا رجل لا يصعد إلا إلى منصة التتويج".







