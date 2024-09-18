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مراسل الجديد: الطيران الحربي شنّ غارات استهدفت بلدات الطيبة الخيام وشيحين

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مراسل الجديد: الطيران الحربي شنّ غارات استهدفت بلدات الطيبة الخيام وشيحين
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كرة السلة

2024-09-18 | 17:52
مراسل الجديد: الطيران الحربي شنّ غارات استهدفت بلدات الطيبة الخيام وشيحين

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