مراسل الجديد: الطيران الحربي شنّ غارات استهدفت بلدات الطيبة الخيام وشيحين

في إطار دعمها المستمرّ للمنتخب اللبناني لكرة السلة وعزمها على رفع اسم لبنان عالياً من خلال الرياضة، جدّدت سبينيس شراكتها مع الاتحاد اللبناني لكرة السلة في لقاء جمع رئيس مجلس إدارة مجموعة غراي ماكينزي ريتايل حسّان عزالدين والرئيس التنفيذي للتسويق في "سبينيس" رالف القاعي مع رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي والأمين العام شربل رزق. ستقدّم سبينيس بموجب هذه الشراكة الدعم للأبطال لسنة إضافية، في بطولات ومباريات ستجرى على مدار العام.