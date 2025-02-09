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صور - متظاهرون إسبان ضد ماكابي يطالبون بطرده من اليوروليغ

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صور - متظاهرون إسبان ضد ماكابي يطالبون بطرده من اليوروليغ
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كرة السلة

2025-02-08 | 23:57
صور - متظاهرون إسبان ضد ماكابي يطالبون بطرده من اليوروليغ

أظهروا رفضهم لزيارة ماكابي تل أبيب الصهيوني إلى ناديهم الاسباني

تظاهر مئات الأشخاص في فيتوريا، وأظهروا رفضهم لزيارة ماكابي تل أبيب الصهيوني إلى ناديهم باسكونيا الاسباني يوم الجمعة الفائت، لمواجهة ضمن الجولة 26 من اليوروليغ على ملعب بويسا أرينا، انتهت الى فوز أصحاب الأرض (89-82).
ودعت مجموعة "إندار باسكونيا" ومجموعة منصة "فلسطين الكارتاسونا (التضامن مع فلسطين)" إلى مسيرة انطلقت يوم الجمعة من حي زاراماغا في عاصمة الباسك إلى مقر نادي باسكونيا، حيث رفعت هتافات ضد إسرائيل وفريق ماكابي، خلف لافتة كتب عليها "ماكابي كانبورا".
 

وأعلن المحتجون أن "الهدف من مشاركة النادي الصهيوني هو تطبيع وجود إسرائيل، الدولة الإرهابية التي احتلت وذبحت الشعب الفلسطيني منذ عقود، ومشاركة الفريق في اليوروليغ هو قرار سياسي لتطهير صورة المشروع الصهيوني، ويجب طرد ماكابي من اليوروليغ".



صور - متظاهرون إسبان ضد ماكابي يطالبون بطرده من اليوروليغ

رياضة

كرة السلة

ماكابي

باسكونيا

اليوروليغ

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