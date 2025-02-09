صور - متظاهرون إسبان ضد ماكابي يطالبون بطرده من اليوروليغ

أظهروا رفضهم لزيارة ماكابي تل أبيب الصهيوني إلى ناديهم الاسباني

تظاهر مئات الأشخاص في فيتوريا، وأظهروا رفضهم لزيارة ماكابي تل أبيب الصهيوني إلى ناديهم باسكونيا الاسباني يوم الجمعة الفائت، لمواجهة ضمن الجولة 26 من اليوروليغ على ملعب بويسا أرينا، انتهت الى فوز أصحاب الأرض (89-82).

ودعت مجموعة "إندار باسكونيا" ومجموعة منصة "فلسطين الكارتاسونا (التضامن مع فلسطين)" إلى مسيرة انطلقت يوم الجمعة من حي زاراماغا في عاصمة الباسك إلى مقر نادي باسكونيا، حيث رفعت هتافات ضد إسرائيل وفريق ماكابي، خلف لافتة كتب عليها "ماكابي كانبورا".