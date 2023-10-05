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مقتل أحد المتسابقين في بطولة الرجل الحديدي في برشلونة

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مقتل أحد المتسابقين في بطولة الرجل الحديدي في برشلونة
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كرة القدم

2023-10-05 | 02:35
مقتل أحد المتسابقين في بطولة الرجل الحديدي في برشلونة

وفاة أحد المشاركين في بطولة الرجل الحديدي

أعلن أمس الثلاثاء عن وفاة أحد المشاركين في بطولة الرجل الحديدي 70.3، التي تقام في مدينة برشلونة، ويشارك فيها أكثر من 5000 رياضي.
وجاء في بيان رسميّ أن الرجل توفيّ بعد تعرضه لحادث مع رياضي آخر خلال مسابقة ركوب الدراجات "نشعر بحزن عميق لتأكيد وفاة أحد المشاركين في سباق الرجل الحديدي - برشلونة 70.3 للترياتلون وذلك خلال الجزء الخاص بالدراجات من السباق، حيث تعرض اثنان من الرياضيين لحادث". 
وأضاف البيان "عانى أحد الرياضيين من نوبة طبية خطيرة، وتلقى الرعاية الطبية في الموقع، قبل أن يتم نقله من مكان الحادث إلى مستشفى قريب حيث واصل تلقي العلاج، وعلى الرغم من الجهود الطبية ما لبث أن فارق الحياة بعد ساعات قليلة".
 

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رياضة

كرة القدم

بطولة الرجل الحديدي

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