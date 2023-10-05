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الاتحاد اللبناني لكرة القدم قدّم المدرب الجديد لمنتخب لبنان

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الاتحاد اللبناني لكرة القدم قدّم المدرب الجديد لمنتخب لبنان
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كرة القدم

2023-10-05 | 07:45
الاتحاد اللبناني لكرة القدم قدّم المدرب الجديد لمنتخب لبنان

اعتبر يورسفيتش تدريب منتخب تحدّياً حقيقياً

قدّم الاتحاد اللبناني لكرة القدم في مؤتمر صحفيّ حاشد، المدرب الجديد لمنتخب لبنان، الكرواتي نيكولا يورسفيتش.
واعتبر يورسفيتش تدريب منتخب تحدّياً حقيقياً، وقال انه يعرف كرة القدم الاسيوية، وسيتابع ما بدأه المدرب السابق ألكسندر ايليتش، أقلّه في المباراتين الوديتين المقبلتين ضد الجبل الاسود والامارات، ليقرر بعدها التغييرات المحتملة على التشكيلة.
وسوف يقود يورسفيتش منتخب لبنان في كأس آسيا المقررة في دولة قطر مطلع العام المقبل، وتصفيات كأس العالم، في عقد يمتد حتى نهاية هذه التصفيات مبدئياً، ويعاونه فريق عمل أجنبي، ولبنانيّ واحد هو اللاعب الدولي السابق يوسف محمد.
في السيرة الذاتية، كان يورسفيتش لاعباً دولياً شارك في بطولة امم اوروبا، ودرّب في انجلترا وتركيا وروسيا والنمسا وكرواتيا، كما درّب منتخبيّ كرواتيا وأذربيجان.
ويخوض منتخب لبنان استحقاقه الرسمي الاول في السادس عشر من تشرين الثاني حيث يواجه فلسطين في تصفيات المونديال، ثم يلعب مع قطر والصين وطاجيكستان في كأس أمم آسيا.
 
 
الاتحاد اللبناني لكرة القدم قدّم المدرب الجديد لمنتخب لبنان

رياضة

كرة القدم

الاتحاد اللبناني لكرة القدم

نيكولا يورسفيتش

ألكسندر ايليتش

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