الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فيديو - قمة برازيلية - أرجنتينية في نهائي كأس ليبرتادوريس وسط أفراح مجنونة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - قمة برازيلية - أرجنتينية في نهائي كأس ليبرتادوريس وسط أفراح مجنونة
A-
A+

كرة القدم

2023-10-06 | 01:46
فيديو - قمة برازيلية - أرجنتينية في نهائي كأس ليبرتادوريس وسط أفراح مجنونة

نهائي كأس ليبرتادوريس بين فلومينينسي وبوكا جونيورز

سيكون الرابع من تشرين الثاني - نوفمبر المقبل، موعداً لنهائي كأس ليبرتادوريس 2023 بين فلومينينسي البرازيلي وبوكا جونيورز الارجنتيني.
وتأهل بوكا فجر اليوم الجمعة الى النهائي بتعادله (١-١) خارج ارضه مع مضيفه بالميراس البرازيلي، ولجوء الحكم الى ركلات الترجيح بسبب التعادل السلبي ذهاباً، ليحسم الفريق الارجنتيني الموقعة لمصلحته (٤-٢).
وأقام لاعبو بوكا احتفالات بالمناسبة في غرفة خلع الملابس وهم يأملون بإحراز اللقب للمرة السابعة في تاريخهم ومعادلة الرقم القياسي المُسجّل بإسم جارهم الارجنتيني انديبندينتي، فيما لم يُحرز فلومينينسي اللقب ابداً.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - استقبال جنونيّ للفريق البرازيلي بعد تأهله الى نهائي كأس ليبرتادوريس
01:51

فيديو - استقبال جنونيّ للفريق البرازيلي بعد تأهله الى نهائي كأس ليبرتادوريس

صورة - صحيفة تفضح رئيسة بالميراس وحركتها المُعيبة
2023-09-30

صورة - صحيفة تفضح رئيسة بالميراس وحركتها المُعيبة

فيديو - ليلة الأهداف: فاسكو يتنفس في مرمى فلومينينسي (4-2)
2023-09-17

فيديو - ليلة الأهداف: فاسكو يتنفس في مرمى فلومينينسي (4-2)

فيديو - بوكا جونيورز بطل كأس الانتركونتيننتال على حساب ألكمار
2023-09-10

فيديو - بوكا جونيورز بطل كأس الانتركونتيننتال على حساب ألكمار

فيديو - قمة برازيلية - أرجنتينية في نهائي كأس ليبرتادوريس وسط أفراح مجنونة

رياضة

كرة القدم

كأس ليبرتادوريس

فلومينينسي

بوكا جونيورز

بالميراس

انديبندينتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - مارسيلو أمام فرصة كتابة صفحة ذهبية جديدة
برشلونة في ورطة .. أزمة الاصابات تُعقّد مهمة تشافي

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - استقبال جنونيّ للفريق البرازيلي بعد تأهله الى نهائي كأس ليبرتادوريس
01:51

فيديو - استقبال جنونيّ للفريق البرازيلي بعد تأهله الى نهائي كأس ليبرتادوريس

استقبلت جماهير فلومينينسي البرازيلي فريقها بجنون

01:51

فيديو - استقبال جنونيّ للفريق البرازيلي بعد تأهله الى نهائي كأس ليبرتادوريس

استقبلت جماهير فلومينينسي البرازيلي فريقها بجنون

المدرب الألماني ساخراً من الفيفا: سنلعب المونديال على جبل إيفرست
01:49

المدرب الألماني ساخراً من الفيفا: سنلعب المونديال على جبل إيفرست

استغرب المدرب الألماني قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم

01:49

المدرب الألماني ساخراً من الفيفا: سنلعب المونديال على جبل إيفرست

استغرب المدرب الألماني قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم

فيديو - مارسيلو أمام فرصة كتابة صفحة ذهبية جديدة
01:48

فيديو - مارسيلو أمام فرصة كتابة صفحة ذهبية جديدة

بات مارسيلو أمام فرصة كتابة صفحة جديدة في سجله الحافل

01:48

فيديو - مارسيلو أمام فرصة كتابة صفحة ذهبية جديدة

بات مارسيلو أمام فرصة كتابة صفحة جديدة في سجله الحافل

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023