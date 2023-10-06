فيديو - قمة برازيلية - أرجنتينية في نهائي كأس ليبرتادوريس وسط أفراح مجنونة

نهائي كأس ليبرتادوريس بين فلومينينسي وبوكا جونيورز

سيكون الرابع من تشرين الثاني - نوفمبر المقبل، موعداً لنهائي كأس ليبرتادوريس 2023 بين فلومينينسي البرازيلي وبوكا جونيورز الارجنتيني.

وتأهل بوكا فجر اليوم الجمعة الى النهائي بتعادله (١-١) خارج ارضه مع مضيفه بالميراس البرازيلي، ولجوء الحكم الى ركلات الترجيح بسبب التعادل السلبي ذهاباً، ليحسم الفريق الارجنتيني الموقعة لمصلحته (٤-٢).

وأقام لاعبو بوكا احتفالات بالمناسبة في غرفة خلع الملابس وهم يأملون بإحراز اللقب للمرة السابعة في تاريخهم ومعادلة الرقم القياسي المُسجّل بإسم جارهم الارجنتيني انديبندينتي، فيما لم يُحرز فلومينينسي اللقب ابداً.