المدرب الألماني ساخراً من الفيفا: سنلعب المونديال على جبل إيفرست

استغرب المدرب الألماني ماركو روزه، المدير الفني لنادي لايبزيغ، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بإسناد تنظيم كأس العالم 2030 إلى ست دول في ثلاث قارات.وقال روزه "لديَّ بعض علامات الاستفهام حول هذا القرار، أعتقد أنه أمر مُخزٍ، وربما حتى سخيف، فهُناك الكثير من علامات الاستفهام تدور في رأسي، ودافعي أنه سيتحتم على الأولاد (اللاعبين) الطيران ذهاباً وإياباً كثيراً".وختم ساخراً "يبدو أننا في مرحلةٍ ما سنلعب على جبل إيفرست، لأنه سيكون بإمكاننا بناء ملعب هناك، وسيكون علينا تسويقه .. لقد كان الأمر جيداً بوجود دولة وربما اثنتين لتنظيم كأس العالم، وتحويل الأمر إلى احتفالية، كان التنظيم سهلًا والمسافات قصيرة، ربما لم يعد لدينا ذلك بعد الآن".