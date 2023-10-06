فيديو - استقبال جنونيّ للفريق البرازيلي بعد تأهله الى نهائي كأس ليبرتادوريس

استقبلت جماهير فلومينينسي البرازيلي فريقها بجنون بعد نجاحه في التغلب على جاره ومضيفه انترناسيونال (٢-١) في اياب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، وتأهله الى المباراة النهائية، علماً ان الفريقين تعادلا ذهاباً (٢-٢).
وسيكون الرابع من تشرين الثاني - نوفمبر المقبل، موعداً لنهائي الكأس بين فلومينينسي وبوكا جونيورز الارجنتيني الذي تأهل بتعادله (١-١) خارج ارضه مع مضيفه بالميراس البرازيلي، ولجوء الحكم الى ركلات الترجيح بسبب التعادل السلبي ذهاباً، ليحسم الفريق الارجنتيني الموقعة لمصلحته (٤-٢).
ويأمل بوكا في إحراز اللقب للمرة السابعة في تاريخه ومعادلة الرقم القياسي المُسجّل بإسم جاره الارجنتيني انديبندينتي، فيما لم يُحرز فلومينينسي اللقب ابداً.