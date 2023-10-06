فيديو - استقبال جنونيّ للفريق البرازيلي بعد تأهله الى نهائي كأس ليبرتادوريس

استقبلت جماهير فلومينينسي البرازيلي فريقها بجنون

استقبلت جماهير فلومينينسي البرازيلي فريقها بجنون بعد نجاحه في التغلب على جاره ومضيفه انترناسيونال (٢-١) في اياب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، وتأهله الى المباراة النهائية، علماً ان الفريقين تعادلا ذهاباً (٢-٢).

وسيكون الرابع من تشرين الثاني - نوفمبر المقبل، موعداً لنهائي الكأس بين فلومينينسي وبوكا جونيورز الارجنتيني الذي تأهل بتعادله (١-١) خارج ارضه مع مضيفه بالميراس البرازيلي، ولجوء الحكم الى ركلات الترجيح بسبب التعادل السلبي ذهاباً، ليحسم الفريق الارجنتيني الموقعة لمصلحته (٤-٢).

ويأمل بوكا في إحراز اللقب للمرة السابعة في تاريخه ومعادلة الرقم القياسي المُسجّل بإسم جاره الارجنتيني انديبندينتي، فيما لم يُحرز فلومينينسي اللقب ابداً.