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اليونايتد يعتذر ويبرر اكتساح مشجعي غلطة سراي لأولد ترافورد

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اليونايتد يعتذر ويبرر اكتساح مشجعي غلطة سراي لأولد ترافورد
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كرة القدم

2023-10-07 | 04:24
اليونايتد يعتذر ويبرر اكتساح مشجعي غلطة سراي لأولد ترافورد

تمكن مشجعو النادي التركي من الاستمتاع بفوز فريقهم في أولد ترافورد

اضطر مانشستر يونايتد إلى الاعتذار عن الوضع "غير المقبول" الذي شهد حصول الآلاف من مشجعي غلطة سراي على مقاعد في ملعب النادي.
وتمكن مشجعو النادي التركي من الاستمتاع بفوز فريقهم (3-2) في أولد ترافورد ليلة الثلاثاء، بعد ان انتشروا في القسم المخصص للضيوف، بالإضافة إلى مقاعد في القسم المخصصص لأصحاب الأرض حول مسرح الأحلام.
ولذلك، يحقق مانشستر يونايتد حالياً في كيفية تمكن مشجعي غلطة سراي من الحصول على تذاكر مشجعي النادي بهذه السهولة، خاصة بعد أن ادعى بعضهم أنهم تعرضوا للاعتداء والإساءة في ملعبهم واعتذرت لهم كوليت روش رئيسة العمليات في بيانها. 
ويدعي يونايتد أن عناصر الأمر تمكنوا من إبعاد بعض مشجعي غلطة سراي من مقاعد أصحاب الأرض، لكن العدد الهائل منهم جعل من المستحيل التعامل معهم جميعاً، لذلك سيقيد الوصول إلى تذاكر مبارياته التالية ضد نيوكاسل وكوبنهاجن وبايرن ميونيخ بالأشخاص الموجودين بالفعل في قاعدة بيانات النادي.

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رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

غلطة سراي

أولد ترافورد

نيوكاسل

كوبنهاجن

بايرن ميونيخ

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