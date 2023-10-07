فيديو - الشرطة الفرنسية تُعذّب مُشجّعاً انجليزياً

Not a Brighton fan but honestly French police have always been unhelpful and even just seeing him in the floor with no remorse is a disgrace. Should be ashamed those men.

France clearly is incapable of hosting football matches,

Or it’s it a racist thing towards English? https://t.co/82rkb0S02h — Tom Pulleyn (@tom46951230) October 6, 2023

أظهرت لقطات مروعة أحد مشجعي برايتون، وهو يتعذب على الأرض، بعد أن دفعه شرطي فرنسي اليها بعد المباراة في الجولة الثانية من الدوري الاوروبي.واشتعلت الأجواء بعد تعادل برايتون (2-2) مع مرسيليا مساء الخميس، حيث تم حجز المشجعين في الملعب لساعات بعد المواجهة الأوروبية، كما وتم تحذير المشجعين المتجهين إلى جنوب فرنسا من أنه سيتم توقيفهم لمدة 45 دقيقة على الأقل لأسباب تتعلق بالسلامة.واشتكى هؤلاء أنهم ظلوا موقوفين لمدة ساعتين على الأقل دون توفير المياه حتى، وادعى بعض المشجعين أيضًا أن بعضهم أغمي عليه بسبب الجفاف، كما شارك أحدهم، ويدعى سيمون، مقطع فيديو يظهر رجلًا مرمياً على الأرض.وادعى سيمون في منشور على إكس أن الرجل يعاني من حالة مرضية، وقد تم دفعه من قبل ضابط شرطة فرنسي، وقال إنّه ترك دون رعاية طبية لمدة 20 دقيقة، وأظهرته اللقطات وهو مستلقي على جانبه على الأرض، بينما يتجادل المشجعون مع الشرطة.