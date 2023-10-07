مواجهة قضائية بين رابطة الليغا والمتحالفان برشلونة وريال مدريد

موعد فصل آخر من المواجهة بين برشلونة وريال مدريد وقيادة الليغا

يوم الاثنين المقبل، موعد فصل آخر من المواجهة بين برشلونة وريال مدريد من جهة وقيادة الليغا من الجهة الاخرى.

وسيكون القضاء الاسباني على موعد مع ذلك نتيجة للدعوى القضائية التي رفعها ناديي ريال مدريد وبرشلونة ضد رابطة الليغا فيما يتعلق بمنع حق الناديين في المشاركة في مداولات وتصويت هيئة مراقبة إدارة الحقوق السمعية البصرية.

وتعتبر الهيئة الجهة المسؤولة عن إدارة تسويق واستغلال الحقوق السمعية البصرية، مع احترام القواعد القانونية والتنظيمية، والتي يشكل كلا الناديين جزءا منها، كونهما الناديان اللذان حققا أكبر إيرادات سمعية بصرية في السنوات الخمس الماضية، يليهما أتلتيكو مدريد وأوساسونا وبونفيرادينا ثم خافيير تيباس نفسه.

ورفع كلا الناديين دعوى قضائية ضد رابطة الليغا كوهه لم تتح لهما إمكانية المداولات والتصويت في ثلاثة اجتماعات للعام 2022، وذلك بسبب مشاركتهما في دوري السوبر، فاستبعدتهما لا ليغا معتبرة أن هناك تضاربا في المصالح في المسائل السمعية البصرية.



