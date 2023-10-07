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2023
الناطق باسم القسام أبو عبيدة: الكيان يواجه أزمة عميقة بعدما شاهد بأس رجالنا
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كرة القدم
2023-10-07 | 17:22
الناطق باسم القسام أبو عبيدة: الكيان يواجه أزمة عميقة بعدما شاهد بأس رجالنا
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أبو عبيدة: أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقد نتنياهو وموجودون بكل المحاور في قطاع غزة وسيجري عليهم ما يجري على أهالي القطاع وإياكم والخطأ بالتقدير
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