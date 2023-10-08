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فيديو - ميسي يفشل في انقاذ انتر ميامي

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فيديو - ميسي يفشل في انقاذ انتر ميامي
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كرة القدم

2023-10-08 | 01:55
فيديو - ميسي يفشل في انقاذ انتر ميامي

لعب 36 دقيقة لكنه لم يتمكن من انقاذ الفريق

بعد غياب 17 يوما للإصابة، عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الملاعب، إلا أنه لم يتمكن من تجنيب فريقه إنتر ميامي الهزيمة أمام سينسيناتي، متصدر القسم الشرقي، وبنتيجة (0-1).
هذه الهزيمة هي الأولى لإنتر ميامي بمشاركة ميسي، العائد بعد غياب 4 مباريات، وهو لعب 36 دقيقة في الشوط الثاني، لكنه لم يتمكن من انقاذ الفريق، ليفشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من الدوري الأميركي.
وأحرز أرجنتيني آخر هو ألبارو بارييل هدف الفوز سينسيناتي، ليتجمد رصيد إنتر ميامي عند 33 نقطة في المركز قبل الأخير من ترتيب القسم الشرقي، ويخسر فرص التأهل للأدوار الإقصائية قبل جولتين على نهاية الدور التمهيدي
 
 
 

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