فيديو - تنقّل بين 9 أندية قبل أن يصبح هدّاف الدوري الالماني

قاد سيرهو غيراسي، اللاعب الفرنسي المولد، من أبوين من غينيا، التي يلعب لمنتخبها الوطني، فريقه شتوتغارت الى فوز مثير على فولفسبورج بنتيجة (3-1) مُسجّلاً "هاتريك" في 16 دقيقة، هو الثاني له هذا الموسم، رافعاً رصيده من الأهداف الى 13 هدفاً في سبع جولات من عمر الدوري الالماني.لم يبرز لاعباً مهاجماً ناجحاً سوى هذا الموسم في سنّ السابعة والعشرين، بعد أن تنقّل بين تسع أندية، قبل أن يحط الرحال في شتوتغارت.بدأ لاعباً في أندية فرنسية، مونتارجي وأميلي ولافال، ثم ليل وأوكسير، ليستقر في كولن الالماني لثلاث مواسم، وينتقل مجدداً الى فرنسا مع أميان ورين، ومنه في الموسم الماضي الى شتوتغارت الالماني بالاعارة، ثم لاعباً ثابتاً هذا الموسم حيث تحوّل الى نجم حقيقي.