فيديو - اعتقال لاعبيّ ليجيا البولندي وضرب رئيسه في هولندا

ضمن الجولة الثانية من مباريات دوري المؤتمرات الاوروبي

تغلب آي زد ألكمار الهولندي على ضيفه ليجيا وارسو البولندي بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الفائت، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة، لمسابقة دوري المؤتمرات الاوروبي.

انتصر الهولنديون على أرض الملعب، لكن حوادث حصلت بين المشجعين قبل وأثناء وبعد المباراة، وسادت لحظات من التوتر الشديد في منطقة غرفة تغيير الملابس وموقف السيارات.

تم القبض على اثنين من لاعبي الفريق البولندي هما الصربي رادوفان بانكوف والبرتغالي جوسوي بيسكويرا لقيامهما كسر مرفق أحد أفراد أمن الملعب، كما وقف رئيس النادي الضيف داريوس ميودوسكي في مواجهة رجال الأمن وأصيب من قبل أحدهم.