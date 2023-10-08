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لماذا لم يحضر فلورنتينو بيريث مواجهتيّ أوساسونا ونابولي؟

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لماذا لم يحضر فلورنتينو بيريث مواجهتيّ أوساسونا ونابولي؟
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كرة القدم

2023-10-08 | 03:27
لماذا لم يحضر فلورنتينو بيريث مواجهتيّ أوساسونا ونابولي؟

اعتاد الحضور بانتظام في جميع مباريات ريال مدريد على أرضه

لم يتمكن رئيس نادي ريال مدريد من الحضور إلى ملعب سانتياغو برنابيو لمشاهدة فوز الفريق (4-0) على أوساسونا ضمن الدوري الاسباني.
فلورنتينو بيريث، الذي اعتاد الحضور بانتظام في جميع مباريات ريال مدريد على أرضه، لم يكن حاضراً في المدرجات في سانتياغو برنابيو، ليشهد مباراة بعد ظهر يوم امس السبت ضد أوساسونا.
ويعود السبب الى أن نتيجة الاختبار لفيروس كورونا قبل بضعة أيام جاءت إيجابية، فبقي الرئيس البالغ من العمر 75 عاماً في المنزل يتعافى في عزلة، منعته من حضور المباراة ومن السفر إلى ايطاليا لمشاهدة الفوز على نابولي (3-2) في دوري أبطال أوروبا.
هذا الأمر غير معتاد بالنسبة له، حيث يُرى أنه يرافق دائماً "اللوس بلانكوس"، سواء عندما يلعب على أرضه أو عند السفر، ويقال إن رئيس مدريد يشعر بأنه بخير، لكنه يفضل الحذر.
 

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كرة القدم

ريال مدريد

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