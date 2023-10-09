فيديو - اشادة واسعة بالحارس الشخصي لليونيل ميسي .. شاهدوا ماذا فعل

أشاد مشجعو كرة القدم بالحارس الشخصي لليونيل ميسي

أشاد مشجعو كرة القدم بالحارس الشخصي لليونيل ميسي لمنحه مشجعاً صغيراً لحظة لا تنسى في يوم المباراة.

وأهدر إنتر ميامي فرصة التأهل الى الدور الاقصائي من الدوري الأميركي يوم السبت بعد هزيمته (0-1) أمام إف سي سينسيناتي.

وبعد المباراة، اقتحم مشجع صغير أرض الملعب، وتوجّه نحو ميسي، الذي كان في العودة إلى النفق، لكن الحارس الشخصي للأرجنتيني أوقفه.

ثم سمح ياسين تشويكو، الجندي الأميركي السابق الذي اختاره ديفيد بيكهام المالك المشارك لإنتر ميامي لحماية نجمه، للمشجع بالتقاط صورة مع ميسي قبل مرافقته خارج الملعب.