فيديو - توقف مباراة بسبب مفرقعات عند قدميّ حارس المرمى

لم تُستكمل مباراة لكرة القدم بعد انفجار ألعاب نارية عند قدميّ حارس مرمى

لم تُستكمل مباراة لكرة القدم في فرنسا بعد انفجار ألعاب نارية عند قدميّ حارس مرمى ...

ووقع الحادث خلال مباراة كليرمون فوت في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي مع مضيفه مونبلييه المتقدم (4-2) حتى الدقيقة 77، بعد ظهر يوم أمس الأحد، حين تم إلقاء متفجرة نارية صغيرة، على أرض الملعب من قبل مشجعي مونبلييه خلف المرمى، فسقط مباشرة قرب قدميّ موري دياو.

سقط حارس مرمى كليرمون فوت على العشب مباشرة بعد الانفجار، وتم نقله من أرضية الميدان من قبل المسعفين الذين هرعوا لرعايته، ليتم تعليق المباراة مع تقدم مونبلييه وإخلاء الملعب على عجل لأسباب تتعلق بالسلامة.

وبينما كان زملاء دياو القلقون يتزاحمون حوله، بدا أن نيتو بورخيس مدافع كليرمون أظهر إصبعه الأوسط في منطقة الحشد التي ألقيت منها الألعاب النارية، وتلقى بطاقة حمراء لهذه الإيماءة.