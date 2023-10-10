نادي إستوني يقيل مُدربه بسبب الرئيس بوتين

أقال نادي لكرة القدم للصالات مدربه الصربي

أقال نادي سمسراها الإستوني لكرة القدم للصالات، مدربه الصربي فلاديمير يوفانوفيتش بالتراضي، والسبب الغريب هو قيام الأخير بتهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده الحادي والسبعين.

وكتب يوفانوفيتش على مواقع التواصل الاجتماعي "عش طويلا، الذي تحمل الاسم نفسه، الصرب والروس إخوة إلى الأبد".

وقال رئيس النادي أندريه غولوفين "أوقفنا التعاون بسبب السلوك غير اللائق للمدرب على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ لا يمكننا تحمل تصرف المدرب بهذه الطريقة، فيما تستمر العملية العسكرية الروسية، وقد تقبل يوفانوفيتش قرار إنهاء التعاون بالتراضي، مع أنه لم يعتقد أن ما كتبه سيؤدي إلى رد فعل كهذا".

أما يوفانوفيتش فقال "أنا رياضي من بلد له تقاليده الخاصة به، تماما كما لدى الإستونيين تقاليدهم الخاصة، أنا أحترم رأي الجميع، لكن لا أحد على هذا الكوكب يستطيع أن يملي علي كيفية التفكير، وهذا ما يسمى بحرية التعبير، هذه هي الديمقراطية".



