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رابطة جمهور سلتيك تتحدى الادارة المنافقة وتدافع غن فلسطين

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رابطة جمهور سلتيك تتحدى الادارة المنافقة وتدافع غن فلسطين
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كرة القدم

2023-10-11 | 10:31
رابطة جمهور سلتيك تتحدى الادارة المنافقة وتدافع غن فلسطين

أصدرت رابطة جماهير سلتيك غلاسكو الاسكتلندي بياناً نارياً

أصدرت رابطة جماهير سلتيك غلاسكو الاسكتلندي بياناً نارياً ردّت فيه على تبرؤ إدارة النادي من دعمهم للقضية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن رفعت مجموعتا "إلتراس" و"غرين بريغاد" الخاصتين بسلتيك، لافتتين في مواجهة كيلمانروك ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسكتلندي، كتب فيهما "الحرية لفلسطين" و"النصر للمقاومة".
وردّ المشجعون في بيان جاء فيه "ستظل جماهير سلتيك ثابتة في دعمها للشعب الفلسطيني، ونكرر إيماننا الراسخ بأن لدينا الحق في التعبير عن وجهات نظرنا السياسية وأننا دائما نقف الى جانب المظلومين".
وأضاف "ما يقوم به مجلس الإدارة هو نفاق، حيث يتضامن مع أوكرانيا، ولا يبدي ردود فعل حول ما يحدث في فلسطين، منذ أكثر من عقد من الزمن ونحن على علاقة وطيدة بمخيمات اللاجئين، وقمنا بإنشاء أكاديمية لكرة القدم في مدينة بيت لحم في فلسطين".
وتابع البيان "عام 2016 تحدينا الجميع ورفعنا العلم الفلسطيني وتم فرض غرامة علينا، والآن أكثر من أي وقت مضى، يحتاج الشعب الفلسطيني إلى تضامننا، ونطلب من مشجعينا رفع علم فلسطين يوم 25 الشهر الجاري في مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، كي نظهر للعالم أن نادي سلتيك يقف مع المظلوم وليس الظالم".
وتابع البيان "لدينا الحق في التعبير عن وجهات نظرنا السياسية على المدرجات، تماماً كما يفعل المواطنون العاديون في أي مكان آخر في المجتمع، فكرة القدم تظل واحدة من المجالات القليلة في الحياة العامة حيث يتمتع أفراد الطبقة العاملة بفاعلية سياسية حقيقية".
وختم "وُلد سلتيك من رحم المجاعة والقمع، نتيجة الحكم الاستعماري والموت والتهجير الجماعي للناس، وبسبب هذا التاريخ، اشتهر مشجعوه بتعاطفهم وتضامنهم ووقوفهم دائماً إلى جانب المظلومين والمحرومين، ومجلس الإدارة يقوم بالإدانة بسرعة عندما تتحدى وجهات النظر المعبر عنها وجهة النظر العالمية المخادعة".
 

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رياضة

كرة القدم

سلتيك

غلاسكو إلتراس

غرين بريغاد

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