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هل نشاهد كريستيانو رونالدو على الحلبة بمواجهة هاتون ؟

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هل نشاهد كريستيانو رونالدو على الحلبة بمواجهة هاتون ؟
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كرة القدم

2023-10-12 | 00:25
هل نشاهد كريستيانو رونالدو على الحلبة بمواجهة هاتون ؟

يأمل بـ"يأس" في منح الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات "صفعة"

ادعى أسطورة بريطانية في الملاكمة أنه يأمل بـ"يأس" في منح الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات "صفعة" …
فقد اختار ريكي هاتون، وهو مشجع مخلص لمانشستر سيتي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كمنافس ختامي لمسيرته.
وقال هاتون "اعتاد رونالدو اللعب لمانشستر يونايتد، مشجعو النادي يحبونه وهو ذو مظهر جيد فلماذا لا ترغب في صفعه؟"
هاتون، كان بطل العالم في الوزن الخفيف ووزن الوسط، وهو خاض نزاله الاحترافي الأخير في العام ٢٠١٢، بعدما حقق رقماً قياسياً تمثل في ٤٥ فوزاً منها ٣٢ بالضربة القاضية، وثلاث خسائر، وقد عاد إلى الحلبة في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي، لنزال استعراضي ضد ماركو أنطونيو باريرا في مانشستر.
أما رونالدو، فقد ظهر في مقطع فيديو ترويجي للقتال المرتقب بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو، في 28 تشرين الأول - أكتوبر في المملكة العربية السعودية.
 

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رياضة

كرة القدم

ريكي هاتون

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ماركو أنطونيو باريرا

تايسون فيوري

فرانسيس نجانو

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