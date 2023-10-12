فابريزيو رومانو يتحدث عن احتمال انتقال ميسي الى برشلونة

انتهت آمال إنتر ميامي في التأهل الى الادوار الاقصائية من الدوري الأميركي

انتهت آمال إنتر ميامي في التأهل الى الادوار الاقصائية من الدوري الأميركي، وهذا يعني خوضه لمباراتين في وقت لاحق من هذا الشهر، ثم التوقف تنافسياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

ليونيل ميسي، واحد من اللاعبين الذين لن يلعبوا إذاً في الأشهر المقبلة، لتنتشر شائعات بأنه قد ينتقل إلى كاتالونيا في كانون الأول - يناير المقبل في صفقة إعارة لمدة ستة أشهر.

عن هذا الأمر، كتب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو حصرياً لـ CaughtOffside، متناولاً التكهنات، معترفاً بأن الصفقة غير مرجحة في هذه المرحلة.

وكتب رومانو "سألني المشجعون عن التقارير الصحفية المختلفة حول ليونيل ميسي، والانتقال المحتمل على سبيل الإعارة إلى أوروبا، لأن إنتر ميامي لن يلعب كرة قدم تنافسية مرة أخرى لبضعة أشهر ، وقد رأينا لاعبين مقيمين في الولايات المتحدة يقومون بانتقالات مماثلة في الماضي، مثل ديفيد بيكهام وتييري هنري عندما لعبوا هناك، ويمكنني أن أقول بصراحة أنه ليس لدي أي معلومات على الإطلاق عن ميسي وصفقة الإعارة، إذ انه يركز على إنتر ميامي ولا يوجد شيء آخر يمكن ذكره الآن".

واضاف "من الطبيعي أن تكون هناك تكهنات حول مثل هذا الاسم الكبير ، وبالطبع يمكن أن تتغير الأمور، لكن لا توجد حقيقة للشائعات الحالية حول برشلونة أو أي ناد آخر".



