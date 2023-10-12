الجميلة ليمان كشفت علاقتها بدريك ونجم عرض مائة ألف لليلة معه

تتمتع ليمان بعدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي

كشفت نجمة أستون فيلا، أليشا ليمان، عن تواصل المغني دريك معها، حين نشرت رسائلهما المباشرة.

وتتمتع ليمان بعدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من 15 مليون شخص على انستغرام.

ويقال إن اللاعبة البالغة من العمر 24 عاماً، تتلقى 245,000 ألف جنيه إسترليني في كل مرة تقوم فيها بتحميل صورة جديدة على منصة التواصل الاجتماعي.

لكن شهرتها جاءت من العدد الهائل من الطلبات من المعجبين والمشاهير، خاصة حين قامت اللاعبة السويسرية بالكشف عن طلب معين من مغني الراب دريك.

فعندما سئلت عن أشهر شخص تحدثت إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أجابت ليمان "كان ذلك قبل ثلاثة أيام فقط، حين كتب لي دريك، وطلب مني قميصاً"، كما كشفت عن طلب غير عادي إلى حد ما من أحد المشاهير، والذي عرض عليها ما يقرب من 100000 جنيه إسترليني لليلة واحدة معه.



