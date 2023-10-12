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شاكيرا في رسالة لبيكيه .. أرسنال واكا واكا وليس مانشستر

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شاكيرا في رسالة لبيكيه .. أرسنال واكا واكا وليس مانشستر
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كرة القدم

2023-10-12 | 00:33
شاكيرا في رسالة لبيكيه .. أرسنال واكا واكا وليس مانشستر

وجهت شاكيرا رسالة جديدة الى صديقها السابق جيرارد بيكيه

وجهت شاكيرا رسالة جديدة الى صديقها السابق جيرارد بيكيه، من خلال إظهار دعمها لعملاق الدوري الإنجليزي الممتاز على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أعاد مشجعو كرة القدم إطلاق أغنية واكا واكا.
وانتقلت نجمة البوب الكولومبية - من أصول لبنانية إلى انستغرام للكشف عن تشجيعها لأرسنال.
وقام مشجعو أرسنال بتكييف أغنية واكا واكا، التي كان بمثابة أغنية الفيفا الرسمية لكأس العالم 2010، بثلاث لغات، حيث استخدموها لصياغة هتاف جديد لأحدث توقيع للفريق، كاي هافيرتز، مهاجم تشيلسي السابق.
واجتاحت الهتافات الملعب خلال انتصار أرسنال الاخير، وعلقوا على المنشور "Go Arsenal" في ضربة لبيكيه الذي كان لاعباً للغريم مانشستر يونايتد.
واستناداً إلى اللحن وكلمات واكا واكا، تقول أنشودة هافيرتز:"تسامينا مينا، إيه إيه، واكا واكا، إيه، إيه، ستون مليوناً مهدورة، كاي هافيرتز يسجل مرة أخرى"، ولم يتضح بعد ما إذا كان الهتاف سيستمر طوال الموسم، لكنه قد يصبح سمة منتظمة في المباريات. 
وفي تعبير آخر عن الاهتمام بنادي كرة القدم، زارت شاكيرا استاد الإمارات لمباراة بين أرسنال ومانشستر يونايتد الشهر الماضي.
 
 
 

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رياضة

كرة القدم

شاكيرا

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