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فيديو وصورة - "علبة فوشار" هدية الجمهور على رأس نيمار

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فيديو وصورة - &quot;علبة فوشار&quot; هدية الجمهور على رأس نيمار
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كرة القدم

2023-10-13 | 05:26
فيديو وصورة - "علبة فوشار" هدية الجمهور على رأس نيمار

على الرغم من نهاية المباراة بالتعادل الايجابي

 
على الرغم من نهاية المباراة بالتعادل الايجابي (1-1) بين البرازيل وضيفتها فنزويلا، ومساهمة النجم نيمار بهدف منتخب بلاده في الدقيقة 58 بأسيست الى المُسجّل غابريل ماغالياس، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، لم يكن الجمهور راضياً.
ففي كوريتيبا، أظهر الجمهور البرازيلي غضبه من التعادل للمرة الثانية في تاريخ التصفيات مع منتخب فنزويلا، بعد الأول (السلبيّ) في التصفيات المؤهلة لمونديال 2010، حيث تلقى نيمار نصيبه من الغضب "علبة فوشار" على رأسه.
وقال نيمار "انا حزين جداً، فأنا لست متواجداً هنا لقضاء إجازة، أو لأخذ نزهة، لقد جئت لكي ألعب كرة قدم و الدفاع عن الوان بلادي، وقد قدمنا الافضل، ولكن النتائج في بعض الاحيان لا تأتي، وهذا الشيء لا تتوقعه الجماهير".
وعن (الفشار) الذي تم رميه عليه قال "لم أكن أعرف حتى ما تم رميه نحوي، فقد كنت منزعجاً من هذا التصرف، هذا تصرف سيء ينبغي أن لا يقوم بمثله أحد، ومن يقومون بهذه التصرفات هم اشخاص يفتقدون للتربية والتعليم".


 
 

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