فيديو - هل يتعرض رونالدو الى 99 جلدة وبماذا ردّت السفارة الإيرانية؟

زار رونالدو إيران خلال فوز النصر على برسيبوليس

زار كريستيانو رونالدو إيران، خلال فوز النصر السعودي في أيلول - سبتمبر على برسيبوليس في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وأثناء وجوده في طهران، التقى البرتغالي الدولي، البالغ من العمر 38 عاماً، بالفنانة حمامي، المصابة بالشلل بنسبة 85 في المئة، التي قدمت لرونالدو لوحة رسمتها خصيصا له، فعانقها من باب الشكر، وانتشر مقطع فيديو للموعد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب "شرق إمروز"، تقدم عدد كبير من المحامين الإيرانيين بشكوى بسبب هذا العناق، لأنه وفقا للقانون الإيراني، فإن لمس المرأة يرقى إلى الزنا، وكتبت الشبكة أن العدالة الإيرانية ردت بسرعة وحكمت على رونالدو بـ99 جلدة، ستكون من نصيب النجم البرتغالي في المرة التالية التي يسافر فيها إلى إيران.

ومن المتوقع أن لا يلعب النصر مع فريق إيراني في هذه المرحلة من المسابقة، حيث تضم مجموعته ايضاً الدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي.

ومع ذلك، إذا تأهل النصر الى الجولة التالية أو استمر في التقدم في البطولة، فلا ينبغي استبعاد أنه يجب عليه العودة إلى الأراضي الإيرانية، مما قد يتسبب باعتقاله من قبل السلطات لإجباره على قضاء العقوبة.

من جهتها، نفت السفارة الإيرانية في إسبانيا المعلومات التي رددتها آلاف وسائل الإعلام يوم الجمعة، وذكرت أنها جاءت لتحويل الانتباه عما يحدث في قطاع غزة.

وجاء في بيان رسمي على تويتر "ننفي بشدة صدور أي حكم قضائي ضد أي رياضي دولي في إيران، ومن المثير للقلق أن نشر مثل هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة يمكن أن يلقي بظلاله على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني المضطهد".

وتابعت السفارة "تجدر الإشارة إلى أن كريستيانو رونالدو سافر إلى إيران يومي 18 و 19 سبتمبر للعب في مباراة كرة قدم رسمية واستقبل استقبالا جيدا من قبل الشعب والسلطات، كما حظي لقاؤه الصادق والإنساني مع فاطمة حمامي بالإشادة والإعجاب كثيرا بالشعب والسلطات الرياضية في البلاد".

نقلاً عن موندو ديبورتيفو الاسبانية