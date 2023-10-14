برشلونة في موسم الاصابات .. غيابات بالجملة آخرها بالدي

ضرب سوء الحظ برشلونة بقيادة تشافي

ضرب سوء الحظ برشلونة بقيادة تشافي، حيث أصيب أحد عشر لاعبا، بينهم سبع أساسيين، وآخرهم أليخاندرو بالدي، الذي عاد من فوز منتخب إسبانيا على منتخب إسكتلندا، وقد التحق بالقافلة.

على الرغم من أن بعض المصابين قد يتعافى أسرع من المتوقع، يشغل المستوصف حالياً كل من بيدري، كوندي، بالدي، ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينها ودي يونج.

وبالنظر إلى الأحد عشر الذين خاض بهم تشافي أول 11 مباراة رسمية، فإنه لعب المباراة الأولى ضد خيتافي مع 6 مصابين، كما هو الحال ضد قادش، وأقلها، ضد ريال مايوركا وأوساسونا مع اثنين فقط، ولعب ضد إشبيلية من دون خمسة منهم، وفياريال وريال بيتيس بلا أربعة أساسيين.



