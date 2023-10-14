لاعب اسرائيلي يثير الجدل في اسبانيا ويعتذر .. هذا ما كتبه

تم التنديد بشون وايزمان أمام مكتب المدعي العام الإقليمي بسبب "رسائل على الشبكات الاجتماعية"، حيث شارك اللاعب الإسرائيلي بعض المنشورات ضد فلسطين ولمصلحة إسرائيل، وتم تقديم الشكوى من قبل مجموعة من الفلسطينيين الذين يعيشون في غرناطة لعدة سنوات.ويقرأ بيان أصحاب الشكوى "نعتقد أن هناك مؤشرات على ارتكاب جريمة كراهية، سواء من خلال مبدأ نشر تلك الرسائل أو من خلال محتواها التي يساعد اللاعب في نشرها"، ويضيفون أن "تعليقات مثل تعليقات شون وايزمان تساعد فقط على توليد الكراهية وكسر التعايش"، وقد حذف لاعب غرناطة التغريدة على الفور.وبررت بعض وسائل الإعلام، أن لاعب كرة القدم لديه عائلته في فلسطين المحتلة، وأنه يتأثر تماما بالوضع، لكنه يدرك الخطأ الذي ارتكب ويريد قلب الصفحة في أقرب وقت ممكن."سحق، عصر، سحق .. لانتقام الله" و"ما هو السبب المنطقي لعدم إسقاط 200 طن من القنابل على غزة؟" هي بعض رسائله أو منشوراته المشتركة، ومنها "كل غزة تدعم الإرهاب، كل غزة ماتت".